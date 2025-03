Águas do Planalto reduz tarifa numa média de 27,5% nos cinco municípios do sistema

A Águas do Planalto anunciou hoje que vai reduzir nos cinco municípios que serve a tarifa da água numa média de 27,5%, uma vez que vai dos 14%, para utilizadores não domésticos, até aos 80%, no caso da tarifa social.

“Estamos a viver um momento histórico com esta redução bastante significativa da tarifa da água nestes cinco municípios”, disse o presidente da Câmara de Santa Comba Dão.

Leonel Gouveia acrescentou que essa redução deverá acontecer no “final do primeiro semestre, uma vez que ainda falta a aprovação do Tribunal de Contas, apesar de já existir o parecer positivo da ERSAR” (Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos).

O autarca falava hoje aos jornalistas com os seus homólogos de Carregal do Sal, Paulo Catalino Ferraz, Mortágua, Ricardo Pardal, Tondela, Carla Antunes Borges (distrito de Viseu), e Tábua, Ricardo Cruz, no distrito de Coimbra.

Assim, a redução para os utilizadores não domésticos é de 14%, para os municípios e freguesias a redução é de 28,5%, os utilizadores domésticos têm uma redução de 33%, as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) sentem redução até 40% e a tarifa social pode ir até aos 80%.

“O nosso foco foram os domésticos, mas também fomos ao encontro dos utilizadores sociais e das famílias numerosas. Por exemplo, na tarifa social será abolida a tarifa fixa e os primeiros 15 metros cúbicos são pagos a 51 cêntimos o metro”, especificou o presidente da Câmara de Mortágua.

Ricardo Pardal indicou ainda que, no caso das IPSS, a redução vai “até aos 40% e nos primeiros 15 metros cúbicos de água na fatura mensal o valor passa de dois euros para 1,23 euros por metro cúbico”.

O autarca de Carregal do Sal, Paulo Catalino Ferraz, destacou a tarifa doméstica, especificando que “foi possível chegar a uma redução de 33%”, ou seja, “numa fatura mensal, para 10 metros cúbicos de água, passa de 22,5 euros para 15 euros”.

“Estamos a falar de uma redução substancial de 90 euros num ano, numa fatura doméstica”, contabilizou Paulo Catalino Ferraz, que sublinhou que “deixa de ser a tarifa mais alta do país, como se queixavam, para ficar abaixo da média nacional”.

Os cinco municípios integram o sistema de abastecimento Águas do Planalto, desde 1997, ano em que foi constituída.

A presidente da Câmara de Tondela, Carla Antunes Borges, por seu lado, indicou a redução da tarifa da água, a prorrogação do prazo da concessionária, até 31 de dezembro de 2039, e um plano de investimentos anuais de 500 mil euros, num total de 7,5 milhões de euros (ME).

“Estes 7,5 ME serão executados em igual proporção pelos cinco concelhos e temos como principal objetivo a melhoria do sistema de água. Os investimentos serão discutidos anualmente”, especificou.

Além deste investimento, acrescentou o presidente da Câmara de Tábua, Ricardo Cruz, “será feito um outro, de três milhões de euros, financiado pelo Fundo Ambiental, para a construção de duas ETA [Estações de Tratamento de Água] já todas equipadas com novas tecnologias”.

Ricardo Cruz revelou que será uma em Tábua e outra em Mortágua, 1,5 ME para cada uma delas, e que será para captação de água a partir da barragem da Aguieira, no rio Dão, para “criar um complemento ao atual sistema que ficará assim reforçado”.

Atualmente, o sistema da Águas do Planalto abastece-se da barragem da Ribeira do Paul, da bacia hidrográfica do rio Mondego. Um lago com 32 hectares e 25 metros de profundidade, com capacidade para 2,4 milhões de metros cúbicos de água.

Para a distribuição em alta e em baixa, a Águas do Planalto tem 1.800 quilómetros de tubos e 130 reservatórios espalhados pelos cinco municípios que totalizam mais de 62 mil habitantes.