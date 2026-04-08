Presidência Aberta
Agricultor pede ajuda ao Presidente para a manutenção do Rio Mondego
António José Seguro ouviu os agricultores hoje em Coimbra | Fotografia: DB - Pedro Filipe Ramos
Um agricultor pediu hoje, em Coimbra, ao Presidente da República, António José Seguro, que houvesse mais técnicos na gestão da bacia do Mondego e que fosse feita a manutenção do rio durante todo o ano.
O Presidente da Republica visitou esta tarde o dique do Rio Mondego que colapsou junto a A1, em Casais do Campo, em Coimbra.
A visita foi acompanhada pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e pela presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa.