Presidência Aberta

Agricultor pede ajuda ao Presidente para a manutenção do Rio Mondego

08 de abril de 2026 às 17 h42
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António José Seguro ouviu os agricultores hoje em Coimbra | Fotografia: DB - Pedro Filipe Ramos

Um agricultor pediu hoje, em Coimbra, ao Presidente da República, António José Seguro, que houvesse mais técnicos na gestão da bacia do Mondego e que fosse feita a manutenção do rio durante todo o ano.

O Presidente da Republica visitou esta tarde o dique do Rio Mondego que colapsou junto a A1, em Casais do Campo, em Coimbra.

A visita foi acompanhada pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e pela presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa.

 

 

Texto de:António Cerca Martins

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