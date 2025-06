AF Coimbra: Posse de Victor Simões abre novo ciclo

Pela segunda vez, em ano e meio, os corpos sociais da AF Coimbra foram empossados. A razão é simples: o Tribunal considerou que a primeira eleição não foi válida e obrigou à sua repetição, com a lista eleita no final de 2023 a ter, agora, como adversária a lista na altura recusada a sufrágio.

A decisão judicial teve uma particularidade: o elenco de ambas as listas tinha de ser o mesmo de 2023. E assim foi. A diferença é que, no momento da posse, Horácio Antunes, presidente (re)eleito, não compareceu, uma vez que, ainda antes da cerimónia, os diretores eleitos votaram (quase) unanimemente o nome de Victor Simões para o substituir.

Na sua intervenção, o novo presidente deixou um veemente apelo à cooperação de todos – árbitros, treinadores, dirigentes, atletas, adeptos – e prometeu tudo fazer para unir a família do futebol, do futsal e do futebol de praia, no distrito.

