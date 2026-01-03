diario as beiras
A nova administração dos portos da Figueira da Foz e de Aveiro tomou ontem posse. A equipa é liderada por Teresa Cardoso (ex-presidente da Câmara de Anadia) e inclui o figueirense Valter Rainho (quadro superior do Município da Figueira da Foz) e o ilhavense Rogério Carlos (ex-vice-presidente da Câmara de Aveiro).
O novo conselho de administração substitui Eduardo Feio (presidente) e Andreia Queirós e Carlos Monteiro (vogais).
O concelho figueirense continua a estar representado na administração portuária, com Valter Rainho a “substituir” o ex-presidente da Câmara da Figueira da Foz Carlos Monteiro.
Os portos da Figueira da Foz e de Aveiro são geridos pela mesma administração. Assim, nenhuma das duas infraestruturas portuárias tem autonomia administrativa através de administradores delegados ou de outros cargos.

