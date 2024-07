Adjudicada por 1,1 ME recuperação da igreja de São João de Almedina em Coimbra

A empreitada de recuperação da igreja de São João de Almedina, em Coimbra, e a sua adaptação a auditório, foi adjudicada por 1,145 milhões de euros (ME), após concurso público com cinco empresas concorrentes.

A adjudicação, publicada há cerca de uma semana no portal de contratação pública Base e consultada hoje pela agência Lusa, refere que a Augusto de Oliveira Ferreira, empresa de Braga especializada em restauro e conservação, venceu o concurso público, com a empreitada adjudicada por 1,145 milhões de euros.

A obra, com um prazo de execução de 365 dias, prevê a recuperação e adaptação da igreja a auditório, monumento que está integrado no Museu Nacional Machado de Castro (MNMC).

O concurso público para esta empreitada tinha sido lançado em setembro de 2023, com um preço base de 1,4 milhões de euros.

Aquando do anúncio deste investimento por parte do Estado, em agosto de 2023, a na altura diretora do MNMC e hoje secretária de Estado da Cultura, Maria de Lurdes Craveiro, afirmava que, nas últimas décadas, desde a requalificação do museu, a igreja permanecia “como espaço inerte”.

A recuperação da igreja constituía “um imperativo e uma prioridade, não apenas porque estão em causa os valores incontornáveis da conservação patrimonial, mas também porque, na escassez dos espaços disponíveis para a realização de um conjunto de atividades que estruturam a missão do museu, negligenciar os potenciais sociais e culturais da igreja de São João de Almedina significa ignorar uma dinâmica de mobilização cultural que importa desenvolver em todas as frentes”.

“A reabilitação da igreja e a sua reconversão em auditório, sem perder a sua capacidade expositiva e integrada no circuito de visita ao museu, significa (…) a possibilidade de incrementar e consolidar a sua missão na ligação à comunidade, estimulando a formação, a consciência cívica e patrimonial”, salientou, na altura, Maria de Lurdes Craveiro.

A igreja, integrada no MNMC em 1914, está classificada como monumento nacional e incluída na lista do Património Mundial, desde 2019, por fazer parte do conjunto Universidade de Coimbra, Alta e Sofia.