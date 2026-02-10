A ADI – Agência para o Desenvolvimento Integrado de Tábua e Oliveira do Hospital entregou os vouchers aos clientes que fizeram compras no comércio tradicional do concelho de Oliveira do Hospital, bem como os prémios do concurso de “Montras de Natal”. Os prémios foram entregues a 4 de fevereiro, no âmbito da campanha “Este Natal Faça Compras no Nosso Comércio Local”, dinamizada em parceria com o Município de Oliveira do Hospital.

O primeiro prémio, com o valor de 1.000 euros, foi ganho por Violeta Freire, que agora terá de utilizar o seu voucher em novas compras nas lojas aderentes, tal como os restantes contemplados, dinamizando a economia local. Os 50 vales de compras entregues têm valores entre os 1000 euros e os 50 euros.

Investimento de quase 10 mil euros

Assente no lema “Cá Compra, Cá Fica!”, a campanha, que decorreu entre 6 de dezembro e 6 de janeiro, representou um investimento de quase 10 mil euros da ADI e da Câmara de Oliveira do Hospital, para valorizar e dinamizar o comércio local/tradicional, em vales de compras, iniciativas de animação e o concurso de montras, explicou o presidente da direção da ADI, José Francisco Rolo.

