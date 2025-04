ACIFF recetiva a promover eventos gastronómicos

A Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF) está disponível para voltar a promover a realização de eventos gastronómicos na cidade, como fez até à criação da extinta Figueira com Sabor a Mar.

“A ACIFF está recetiva a desenvolver algum trabalho nessa área. Com a criação da Figueira com Sabor a Mar, a ACIFF entendeu que não devia envolver-se muito, uma vez que havia uma associação especifica para o setor”, avançou ao DIÁRIO AS BEIRAS o vice-presidente da ACIFF para o setor do turismo, Jorge Simões.

