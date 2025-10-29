A Estrada Nacional 111 (EN111), na zona da Cidreira, em Coimbra, está cortada na sua totalidade desde as 10H00, depois de uma colisão entre dois veículos pesados de mercadorias. Remoção dos veículos está a proceder-se neste momento.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, não há vítimas a registar. A GNR está a tomar conta da ocorrência.

