diario as beiras
Coimbra

Acidente entre viaturas pesadas corta EN111 em Coimbra

28 de outubro às 12 h49
Foto DB - Pedro Filipe Ramos

A Estrada Nacional 111 (EN111), na zona da Cidreira, em Coimbra, está cortada na sua totalidade desde as 10H00, depois de uma colisão entre dois veículos pesados de mercadorias. Remoção dos veículos está a proceder-se neste momento.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, não há vítimas a registar. A GNR está a tomar conta da ocorrência.

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

