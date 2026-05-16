Académica só perdeu uma vez com o Trofense
Académica procura manter o registo positivo para garantir a subida
Em seis jogos disputados entre Académica e Trofense, apenas por uma vez o triunfo sorriu aos da Trofa. Foi na época 2021/2022 em desafio a contar para a 2.ª Liga. Os estudantes perderam fora nesse jogo por 2-1.
No restantes desafios entre os dois conjuntos, a Briosa conta com duas vitórias e três empates. No Estádio Cidade de Coimbra, a Académica ganhou na época 2008/09, na 1.ª Liga, por 1-0 e empatou em 2021/22, na 2.ª Liga, a uma bola.
Esta época os dois conjuntos já se defrontaram, tendo a vitória caído para os de Coimbra (2-1) em jogo disputado na Trofa. Rodrigo Cascavel e António Xavier marcaram os golos da Briosa.