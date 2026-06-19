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Académica conhece calendário da II Liga a 2 de julho

19 de junho de 2026 às 16 h19
Académica conhece calendário a 2 de julho | Fotografia: Arquivo - Pedro Filipe Ramos
Lusa/NFO
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O sorteio da I e da II Liga portuguesa de futebol vai realizar-se em 02 de julho, na Arena Liga Portugal, no Porto, juntamente com a entrega dos prémios da última temporada, anunciou hoje a Liga de clubes.

Numa cerimónia com início marcado para as 19:00, o sorteio das edições 2026/27 da I Liga e da II Liga será o primeiro momento, seguindo-se o Liga Portugal Awards, que vai distinguir jogadores, treinadores, dirigentes e outras personalidades.

Ao contrário de anos anteriores, já é conhecido grande parte dos prémios referentes à temporada 2025/26, que vão ser atribuídos, com Francesco Farioli a ser o melhor treinador e o dinamarquês Victor Froholdt o melhor jogador e melhor jovem, depois da sua importância no título do FC Porto.

O sportinguista Luis Suárez foi o melhor marcador e integra o ‘onze’ do ano, juntamente com Froholdt, assim como os portistas Diogo Costa, Kiwior, Bednarek e Alberto Costa, sendo que foram ainda escolhidos os ‘leões’ Maxi Araújo, Hjulmand e Trincão, e Zalazar e Ricardo Horta, do Sporting de Braga.

A 93.ª edição do principal campeonato nacional de futebol tem arranque previsto para o fim de semana de 09 de agosto, uma semana depois de FC Porto e Torreense disputarem a Supertaça Cândido de Oliveira, em Coimbra, e termina em 16 de maio de 2027, com a 34.ª e última jornada.

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