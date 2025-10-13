diario as beiras
Coimbra

Abrunhosa vai transferir atendimento de cidadãos para Paços do Concelho de Coimbra

13 de outubro às 16 h08
0 comentário(s)
DR

A presidente da Câmara de Coimbra eleita no domingo pela coligação Avançar Coimbra garantiu hoje que, mal tome posse, vai transferir o atendimento dos cidadãos para os Paços do Concelho e criar uma equipa dedicada, “umbilicalmente ligada ao urbanismo”.

“A primeira [medida que irá tomar] é reunir com os trabalhadores da Câmara e decidir passar o atendimento aos cidadãos [no Mercado Municipal D. Pedro V desde 2023] para os Paços do Concelho. É uma promessa que fiz e que vou cumprir o mais rapidamente possível”, destacou.

Autoria de:

Agência Lusa

