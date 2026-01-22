diario as beiras
opiniao

A Exclusão da Inteligência Artificial no Ensino Superior

22 de janeiro de 2026 às 11 h10
0 comentário(s)

O manifesto recentemente divulgado por um conjunto de docentes do ensino superior, defendendo a proibição da inteligência artificial generativa (IA) nos processos de ensino e aprendizagem (diário as beiras | 20-01-2026), constitui um caso exemplar de reação tecnofóbica perante transformações estruturais do ecossistema cognitivo contemporâneo.

A invocação da “humanização do ensino superior” como fundamento para essa exclusão revela uma conceção essencialista da atividade académica, ancorada numa visão estática do conhecimento e numa leitura insuficiente das dinâmicas epistemológicas que caracterizam a era digital.

A caracterização dos estudantes como “cretinos digitais” é particularmente reveladora. Não descreve uma suposta degradação das capacidades cognitivas dos jovens; descreve, antes, a dificuldade de uma parte da academia em reconhecer que as práticas de produção, circulação e validação do conhecimento se encontram em profunda mutação. A história da educação demonstra que cada inovação tecnológica – da escrita à imprensa, da calculadora ao computador – foi inicialmente recebida com suspeita e frequentemente acusada de comprometer competências fundamentais. A IA inscreve-se nessa genealogia de resistências, mas com uma diferença decisiva: a sua ubiquidade e transversalidade tornam inviável qualquer tentativa de exclusão normativa.

A tese segundo a qual a IA “soterraria” métodos tradicionais de estudo assenta num equívoco epistemológico. A IA não substitui o pensamento humano; reconfigura o seu campo de ação. A automatização de tarefas mecânicas – síntese preliminar, organização de informação, verificação formal – não elimina a necessidade de raciocínio crítico, interpretação ou criatividade.

Pelo contrário, desloca o foco da atividade académica para níveis superiores de análise, validação e construção conceptual. A verdadeira ameaça à qualidade do ensino superior não reside na tecnologia, mas na ausência de literacia algorítmica, de metodologias de avaliação adequadas e de estratégias pedagógicas que integrem criticamente estas ferramentas.

A proibição da IA, além de impraticável, é pedagogicamente contraproducente. Os estudantes continuarão a utilizá-la fora do espaço formal de aprendizagem, mas sem orientação ética, sem critérios de qualidade e sem enquadramento metodológico. Tal como sucedeu com a internet ou com os motores de busca, a exclusão institucional não elimina o uso; elimina apenas a possibilidade de o orientar. A universidade, enquanto instituição responsável pela formação crítica, não pode abdicar dessa função reguladora e formativa.

Do ponto de vista científico, a proposta de proibição é ainda mais problemática. A investigação contemporânea – nas ciências naturais, sociais e humanas – depende crescentemente de modelos computacionais, análise de grandes volumes de dados, ferramentas de escrita assistida e sistemas de apoio à decisão. Formar estudantes sem contacto com estas tecnologias equivale a prepará-los para um mundo que já não existe. É condená-los a operar com instrumentos conceptuais e técnicos desfasados das práticas profissionais e científicas atuais.

A defesa da “humanização” do ensino superior exige, pelo contrário, uma integração crítica e responsável da IA. Humanizar significa recentrar o trabalho académico nas dimensões que nenhuma tecnologia substitui: a interpretação, o debate, a ética, a criatividade, a construção de sentido. A IA pode, e deve, libertar tempo e energia para essas tarefas, reduzindo o peso das atividades repetitivas que historicamente têm ocupado uma parte significativa do trabalho docente e discente.

O debate necessário não é, portanto, entre proibir ou permitir, mas entre regular inteligentemente ou ignorar irresponsavelmente. A universidade deve definir usos legítimos, promover transparência na utilização, reformular métodos de avaliação e capacitar docentes e estudantes para uma relação crítica com a tecnologia. A proibição, ao invés de proteger a integridade académica, fragiliza-a.

Em síntese, a exclusão da IA do ensino superior não constitui uma defesa da humanização, mas uma renúncia à missão histórica da universidade: compreender o mundo, antecipar as suas transformações e preparar as gerações futuras para nele agir com competência e responsabilidade. A universidade que proíbe a IA não está a preservar o seu legado; está a comprometer o seu futuro.

Autoria de:

José Afonso Baptista

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de janeiro

Mau tempo: Maioria do território continental em estado de prontidão nível 3
22 de janeiro

Mau tempo leva ao cancelamento da Feira de Velharias de Coimbra
22 de janeiro

Multinacional investe 40 milhões de euros e cria 300 novos postos de trabalho em Soure
22 de janeiro

Escola Agrária de Coimbra regista variedades de sementes próprias

opiniao

opiniao
22 de janeiro às 11h17

Folhas no chão não são lixo

0 comentário(s)
opiniao
22 de janeiro às 11h10

A Exclusão da Inteligência Artificial no Ensino Superior

0 comentário(s)
opiniao
22 de janeiro às 11h09

Má notícia, estas crises não se resolvem uma a uma

0 comentário(s)