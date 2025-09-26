Sessenta e seis motoristas dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) pediram dispensa de trabalho por integrarem listas às eleições autárquicas, revelou ontem o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, durante a sua intervenção na Assembleia Municipal que decorreu no Convento São Francisco.

“Há já 66 motoristas dos SMTUC que solicitaram dispensa de trabalho (…) por integrarem várias listas concorrentes a estas autárquicas”, afirmou o presidente do município.

Segundo a Comissão Nacional de Eleições (CNE), os cidadãos têm “direito à dispensa do exercício das respetivas funções, sejam públicas ou privadas, durante o período da campanha eleitoral, que se inicia no 9.º dia anterior e termina às 24 horas da antevéspera do dia da eleição”. A campanha inicia na próxima terça-feira (30 de setembro) e termina no dia 10 de outubro (sexta-feira).

