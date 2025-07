43 farmacêuticos da ULS pediram escusa de responsabilidade desde 2022

Desde 2022, 43 farmacêuticos apresentaram declarações de exclusão de responsabilidade nos serviços da Unidade de Saúde Local (ULS) de Coimbra, alegando “insuficiência de recursos humanos e materiais que garantam a prestação de cuidados de saúde com os níveis de qualidade e segurança exigidos”.

Segundo a explicação da OF, a escusa de responsabilidade é uma forma de salvaguardar os profissionais de eventuais consequências civis ou disciplinares por incidentes causados por condições de trabalho que lhes são alheias.

A informação foi avançada esta semana, durante uma reunião que teve lugar no polo dos HUC, entre o conselho de administração da ULS e responsáveis de serviços, com o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Helder Mota Filipe, e Lúcia Santos, presidente da Secção Regional do Centro da OF.

Residência farmacêutica

O encontro teve como objetivo discutir diversas questões relacionadas com a atividade farmacêutica na ULS de Coimbra, que têm sido motivo de preocupação para a Ordem.

