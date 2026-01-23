A 3.ª edição do Pacto de Economia Circular já tem mais de 380 ações fechadas, mas a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento do Centro (CCDRC), entidade promotora do projeto, acredita que irá ultrapassar as 400 ações.

O documento foi assinado ontem, no Conímbriga Hotel do Paço, por mais de 200 entidades (na última edição participaram 100).

Cerca de 90 repetem a participação e mais de 100 integram a iniciativa pela primeira vez. Estão representadas todas as comunidades intermunicipais e há um aumento do número de empresas (44). O projeto acolhe pela primeira vez juntas de freguesia, escolas e cooperativas.

Das 380 ações já previstas, um terço pertencem a autarquias, um quarto pertencem são de entidades de ensino e 19% provenientes de empresas. A maioria das entidades propôs apenas uma ação, sendo que 27% apresentaram três ou mais ações. A Universidade de Coimbra (UC) e a Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria foram as entidades que apresentaram mais ações (12).

