144 viagens no sábado e domingo testaram sistema com grande adesão de passageiros

Dois dias de funcionamento do metrobus no troço urbano de Coimbra, com viagens regulares de 15 em 15 minutos, entre as 10H00 e as 19H00, foi o teste necessário para que os passageiros se tivessem rendido à comodidade, pontualidade e eficiência do novo sistema de transporte.

José Simões, reformado, garantia, com humor, que era candidato a passe de transporte vitalício, enquanto observava pelo vidro do veículo uma nova perspetiva da cidade que ainda não conhecia.

Há trajetos, por exemplo entre as estações “Colégios” e “Arregaça”, que eram desconhecidos de muitos residentes na cidade, a não ser que tivessem viajado por este trajeto no tempo em que ali funcionava o ramal ferroviário que existe há década e meia.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt