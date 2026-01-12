diario as beiras
Nacional

Ventura diz que agora é o momento para se ser patriota

12 de janeiro de 2026 às 20 h02
0 comentário(s)
Fotografia: DR

O candidato presidencial André Ventura afirmou hoje que este é o momento de se ser patriota, recordou que outros países “já foram” e disse que irá conduzir Portugal por esse caminho.

“Agora é o momento de sermos patriotas. Outros países já foram. Agora, é o momento de sermos nós. Portugal chega sempre atrasado às coisas. Mas, agora, chegámos a tempo”, disse André Ventura, que discursava em Mirandela, distrito de Bragança, no final de uma arruada.

Numa referência à onda nacionalista que tem conquistado votos e poder em vários países da Europa, André Ventura vincou que não pretende apenas chegar onde outros estão, mas disse que os irá ultrapassar.

“Vamos ser ainda mais patriotas do que eles. Vamos construir um país ainda mais para os nossos do que eles fizeram”, salientou, considerando que quer que nenhum jovem ou reformado “fique para trás em relação àqueles que chegam” a Portugal.

Apesar de notar que o país sempre recebeu bem “toda a gente”, Ventura voltou a alegar que os imigrantes têm acesso a tudo – casa, subsídios e apoios – e que não há nada para os portugueses.

“Os portugueses primeiro e os portugueses em primeiro lugar. É isso que nós temos de fazer neste país. É isso que nós temos de fazer neste país. E eu vou levar-vos a esse país. E eu vou conduzir-vos a esse país de patriotismo”, sublinhou.

Num discurso de dez minutos, no seu tom habitualmente aguerrido, Ventura prometeu, perante uma plateia com cerca de uma centena de pessoas, que irá conduzir os portugueses a um país “de novidade, de riqueza, de transformação”.

“Eu vou levar-vos a esse futuro que querem”, disse, terminando o discurso a gritar: “Viva Portugal!”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de janeiro

Seguro discorda de avaliação de Montenegro sobre situação no SNS
12 de janeiro

Sismo de 1.1 de magnitude fez a terra tremer na Pampilhosa da Serra
12 de janeiro

Cotrim Figueiredo assume ter sido “pouco claro” e garante não querer Ventura como PR
12 de janeiro

Portugal na Lista de Honra da ONU pelo pagamento integral das obrigações de 2026

Nacional

Nacional
12 de janeiro às 20h58

Seguro discorda de avaliação de Montenegro sobre situação no SNS

0 comentário(s)
Nacional
12 de janeiro às 20h34

Cotrim Figueiredo assume ter sido “pouco claro” e garante não querer Ventura como PR

0 comentário(s)
Nacional
12 de janeiro às 20h02

Ventura diz que agora é o momento para se ser patriota

0 comentário(s)