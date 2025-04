Vandalizada estrutura que assinala crise académica de 1969 em Coimbra

Foi vandalizada, durante esta madrugada, no Largo D- Dinis, a estrutura instalada na passada quinta-feira, que evoca o 17 de abril de 1969 e o início da Crise Académica.

A estrutura, que tinha sido apresentada no passado dia 24 de maio, ia estar patente nesse local até ao dia 5 de maio, com imagens e cartazes das lutas académicas em Coimbra.

Na cerimónia de inauguração da instalação que assinala o pedido da palavra de Alberto Martins, naquele dia, dando início à crise académica, contou com a presença do presidente da Direção Geral da Associação Académica de Coimbra, Carlos Magalhães, do reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, assim como de Jorge Castilho, presidente da Associação dos Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Carlos Magalhães, presidente da Direção Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC) disse que “é lamentável que não se respeite um dos momentos, ou talvez, o momento mais importante da academia e também da democracia, representado pelo pedido de palavra de Alberto Martins”.

“Esta instalação foi concebida para assinalar este marco, onde com imagens e cartazes alusivos às várias lutas académicas realizadas pelo estudantes, com o objetivo de lembrar valores essenciais como a liberdade de expressão e a democracia”, sublinhou.