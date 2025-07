Universidade de Coimbra reforça cooperação institucional com o Japão

Entre os dias 11 e 14 de julho, uma comitiva da Universidade de Coimbra, liderada pelo Vice-Reitor para as Relações Externas e Alumni, João Nuno Calvão da Silva, visitou Tóquio e Quioto para reforçar laços académicos com diversas instituições de ensino superior japonesas.

A delegação contou com a presença do diretor da Faculdade de Letras (FLUC), Albano Figueiredo, do subdiretor para as Relações Internacionais da FLUC, João Luís Fernandes, e da chefe de divisão de Relações Internacionais, Silvia Silva Dias.

A missão teve como objetivo fortalecer o intercâmbio de estudantes, docentes e técnicos, promovendo também a cooperação em várias áreas do saber.