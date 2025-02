Universidade de Coimbra já escolheu os 10 membros externos do Conselho Geral

O Conselho Geral da Universidade de Coimbra procedeu à cooptação das personalidades externas que vão integrar este órgão de governo no mandato 2024-2028. A escolha foi decidida em reunião realizada hoje (sexta-feira, 14),

Foi apresentada e aprovada uma única lista constituída pelos seguintes nomes: Dulce Neto (juíza e ex-presidente do Supremo Tribunal Administrativo), Fernanda Fragateiro (artista plástica), João Saavedra Almeida (vice-presidente no Counterparty Credit Risk-Financial Institutions, IBQA), José Manuel Portugal (jornalista e empresário), José Viterbo (treinador de futebol), Magda Robalo (Presidente e cofundadora do Instituto para a Saúde Global e Desenvolvimento da Guiné-Bissau), Maria da Glória Garcia (jurista e ex-reitora da Universidade Católica Portuguesa), Mário Campolargo (ex-Secretário da Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, ex-Diretor Geral da DG de Informática da Comissão Europeia), Peter Villax (Chairman da Bionova Capital, CEO da Mediceus e Presidente da Associação das Empresas Familiares) e Vitória Abreu (Presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz).

Os novos membros do Conselho Geral vão tomar posse em reunião a realizar em data a designar, na qual será eleito o presidente deste órgão de governo.

O Conselho Geral da Universidade de Coimbra é composto por dezoito representantes dos professores e investigadores, cinco representantes dos estudantes, dois representantes dos trabalhadores não docentes e não investigadores e dez personalidades de reconhecido mérito externas à Universidade de Coimbra. Mais informações sobre o seu funcionamento e competências estão disponíveis no endereço https://www.uc.pt/governo/cons_geral/.