Universidade de Coimbra é a quinta instituição do país com mais patentes pedidas

A Universidade de Coimbra (UC) é a quinta instituição do país com mais patentes pedidas, segundo os dados fornecidos pelo “Barómetro Inventa 2024-Patentes Made in Portugal”.

A instituição de ensino superior, liderada por Amílcar Falcão, tinha em 2022 – o ano mais recente com os dados disponíveis – 32 patentes.

Na edição do ano passado, a UC não figurava nas primeiras cinco posições do barómetro.

A UC tem ainda patentes no seu nome que estão distribuídas por 25 famílias de patentes, distribuídas por todo o mundo.

