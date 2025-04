ULS de Coimbra vai comprar robô cirúrgico por 1,5 milhões de euros

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra vai adquirir um robô para cirurgia ortopédica para o Bloco Operatório Central do Polo HUC-Hospitais da Universidade de Coimbra. De acordo com o contrato publicado no sábado, a ULS de Coimbra vai investir 1.299.386,12 euros, mais IVA (23%), na aquisição de um robô que vai ajudar em operações ortopédicas, por exemplo em ancas ou joelhos.

Segundo o contrato, o sistema de braço robótico Mako será facultado pela Stryker Portugal Produtos Médicos.

Depois do concurso público ter sido lançado, em Diário da República, a 11 de fevereiro deste ano (prazo para apresentação de propostas terminou a 13 de março), no passado dia 19 de abril a ULS de Coimbra adjudicou a compra que terá um custo total de 1.598.244,93 euros.

Segundo o contrato, a ULS de Coimbra tem agora a responsabilidade de “entregar e instalar os bens no prazo máximo de 90 dias, após a obtenção do visto do Tribunal de Contas”.

