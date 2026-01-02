A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra passou a utilizar ferramentas de Inteligência Artificial (IA) no apoio ao processo de radiologia em unidades de proximidade e nos serviços de urgência, reforçando a capacidade de resposta local.

Em comunicado enviado à agência Lusa, aquela estrutura salientou que a solução permite também melhorar a qualidade do processo diagnóstico e a eficiência assistencial.

As ferramentas de IA estão a ser aplicadas aos exames de radiologia convencional realizados nos Centros de Saúde de Arganil e Tábua, nos Centros de Atendimento Clínico de Cantanhede (Hospital João Crisóstomo) e no Hospital Geral (Covões), e estão também disponíveis para os serviços de urgência, “contribuindo para uma resposta mais célere em contexto agudo e para a redução do tempo de permanência”.

A tecnologia permite o processamento automático das imagens e a identificação rápida de sinais sugestivos de patologias torácicas e de alterações ósseas, incluindo fraturas.

Segundo o comunicado, “poucos minutos após a realização do exame, são acrescentadas ao estudo imagens complementares com realce visual dos achados identificados, funcionando como suporte adicional à análise clínica e facilitando uma leitura mais rápida e consistente, particularmente relevante em contexto de urgência e doença aguda”.

“Com esta iniciativa, a ULS de Coimbra promove uma maior uniformização da qualidade do processo radiológico, independentemente do local onde o exame é realizado, reforçando simultaneamente a capacidade resolutiva dos cuidados de saúde de proximidade e dos serviços de urgência”, destacou o presidente do conselho de administração.

Alexandre Lourenço considerou que “a integração de ferramentas avançadas de análise de imagem apoia práticas clínicas mais céleres, consistentes e sustentadas, com impacto direto na fluidez dos circuitos assistenciais”.

“A decisão clínica mantém-se integralmente sob responsabilidade dos profissionais de saúde. As ferramentas de IA assumem exclusivamente um papel de apoio à decisão, enquadrado pelos princípios de segurança, qualidade e responsabilidade que orientam a atuação da ULS de Coimbra”, sublinhou.

O desenvolvimento do projeto está a ser realizado de forma faseada pelo Departamento de Transformação e Inovação Digital da ULS de Coimbra, em articulação com o Serviço de Imagem Médica e com os profissionais de radiologia das unidades envolvidas.

A iniciativa, agora integrada no plano de contingência, será alargada até ao final do primeiro trimestre aos Centros de Saúde de Mira, Mortágua e Pampilhosa da Serra, bem como ao Centro de Diagnóstico de Pneumologia de Coimbra, que prestará apoio aos Centros de Saúde de Celas, Norton de Matos e Fernão Magalhães.