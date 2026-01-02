diario as beiras
Coimbra

ULS de Coimbra utiliza Inteligência Artificial para melhorar exames de radiologia

02 de janeiro de 2026 às 13 h42
0 comentário(s)

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra passou a utilizar ferramentas de Inteligência Artificial (IA) no apoio ao processo de radiologia em unidades de proximidade e nos serviços de urgência, reforçando a capacidade de resposta local.

Em comunicado enviado à agência Lusa, aquela estrutura salientou que a solução permite também melhorar a qualidade do processo diagnóstico e a eficiência assistencial.

As ferramentas de IA estão a ser aplicadas aos exames de radiologia convencional realizados nos Centros de Saúde de Arganil e Tábua, nos Centros de Atendimento Clínico de Cantanhede (Hospital João Crisóstomo) e no Hospital Geral (Covões), e estão também disponíveis para os serviços de urgência, “contribuindo para uma resposta mais célere em contexto agudo e para a redução do tempo de permanência”.

A tecnologia permite o processamento automático das imagens e a identificação rápida de sinais sugestivos de patologias torácicas e de alterações ósseas, incluindo fraturas.

Segundo o comunicado, “poucos minutos após a realização do exame, são acrescentadas ao estudo imagens complementares com realce visual dos achados identificados, funcionando como suporte adicional à análise clínica e facilitando uma leitura mais rápida e consistente, particularmente relevante em contexto de urgência e doença aguda”.

“Com esta iniciativa, a ULS de Coimbra promove uma maior uniformização da qualidade do processo radiológico, independentemente do local onde o exame é realizado, reforçando simultaneamente a capacidade resolutiva dos cuidados de saúde de proximidade e dos serviços de urgência”, destacou o presidente do conselho de administração.

Alexandre Lourenço considerou que “a integração de ferramentas avançadas de análise de imagem apoia práticas clínicas mais céleres, consistentes e sustentadas, com impacto direto na fluidez dos circuitos assistenciais”.

“A decisão clínica mantém-se integralmente sob responsabilidade dos profissionais de saúde. As ferramentas de IA assumem exclusivamente um papel de apoio à decisão, enquadrado pelos princípios de segurança, qualidade e responsabilidade que orientam a atuação da ULS de Coimbra”, sublinhou.

O desenvolvimento do projeto está a ser realizado de forma faseada pelo Departamento de Transformação e Inovação Digital da ULS de Coimbra, em articulação com o Serviço de Imagem Médica e com os profissionais de radiologia das unidades envolvidas.

A iniciativa, agora integrada no plano de contingência, será alargada até ao final do primeiro trimestre aos Centros de Saúde de Mira, Mortágua e Pampilhosa da Serra, bem como ao Centro de Diagnóstico de Pneumologia de Coimbra, que prestará apoio aos Centros de Saúde de Celas, Norton de Matos e Fernão Magalhães.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de janeiro

Modernização da Zona Industrial de Oliveira do Hospital concluída no primeiro semestre
02 de janeiro

Câmara de Tábua vai drenar águas pluviais que afetavam população em Midões
02 de janeiro

PJ deteve suspeito de homicídio no Fim de Ano na Figueira da Foz
02 de janeiro

Há 40 anos a União Europeia começou a mudar a região Centro

Coimbra

Coimbra
02 de janeiro às 13h42

ULS de Coimbra utiliza Inteligência Artificial para melhorar exames de radiologia

0 comentário(s)
CoimbraMontemor-o-VelhoNacional
02 de janeiro às 13h22

13 mortos e 470 detidos por excesso de álcool nas operações de ano novo da PSP e GNR

0 comentário(s)
Coimbra
02 de janeiro às 13h19

Coimbra classifica painel de Vasco Berardo como Monumento de Interesse Municipal

0 comentário(s)