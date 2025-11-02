diario as beiras
ULS de Coimbra ultrapassou as 100 cirurgias robóticas em ortopedia

02 de novembro
DR

O programa de Cirurgia Robótica em ortopedia da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, a única entidade pública nacional que dispõe desta tecnologia, ultrapassou as 100 cirurgias no Hospital Geral (Covões), foi hoje anunciado.

“Desde o início da implementação desta tecnologia avançada, temos dedicado esforços para oferecer aos nossos doentes procedimentos mais precisos, menos invasivos e com recuperação mais rápida”, destacou Fernando Fonseca, diretor do Serviço de Ortopedia, em comunicado.

O especialista frisou que a cirurgia robótica, iniciada em julho, “tem revolucionado” a forma como são realizadas intervenções cirúrgicas, “permitindo maior precisão, menores riscos de complicações e melhores resultados”.

Autoria de:

Agência Lusa

