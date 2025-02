Tudo pronto para começar a requalificação da escola da Conchada

A construção de um imóvel de dois pisos, por trás do edifício de piso térreo da escola existente, vai dar uma nova dimensão à EB 1 da Conchada, em Coimbra, junto ao cemitério municipal.

É uma ambição antiga de pais, alunos e professores daquela zona da cidade, que viram os seus filhos a ter aulas em contentores durante 13 anos – e, depois, no passado ano letivo, em salas do Centro de Bem-Estar Social da Sagrada Família – , devido à degradação das instalações. Agora estão reunidas as condições para que a empreitada, ontem consignada, possa avançar, num investimento de quase 1,2 milhões de euros.

