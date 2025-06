Tribunal autoriza construção da nova ponte

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (TAFC) deu provimento às pretensões do Município da Figueira da Foz, em relação à ação principal movida por um concorrente vencido, e decidiu levantar a suspensão do processo que conduz ao início da empreitada da ponte que ligará as duas margens do Mondego através de Alqueidão e Vila Verde.

A “boa notícia” foi avançada ontem pelo presidente da autarquia da Figueira da Foz, Santana Lopes, na reunião de câmara. O autarca ressalvou, no entanto, que o concorrente à empreitada vencido que moveu uma providência cautelar e uma ação principal poderá recorrer da decisão.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, contudo, Santana Lopes mostrou-se confiante que a construção vai mesmo avançar.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS