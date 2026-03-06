diario as beiras
Transportes de Coimbra reforça ligações ao Hospital Pediátrico e à Portela

06 de março de 2026
Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) vão reforçar as ligações ao Hospital Pediátrico, a partir de domingo, com o prolongamento de duas linhas, e à Quinta da Portela, a partir de segunda-feira.

De acordo com duas notas da Câmara Municipal de Coimbra, enviadas hoje à agência Lusa, as Linhas 6 e 6F prolongam o seu percurso a partir da Avenida Bissaya Barreto, passando a servir diretamente aquela unidade hospitalar.

“Com esta alteração, os autocarros passam a efetuar paragem na Avenida Bissaya Barreto – Penedo da Meditação (paragens 1724 e 125), nos Hospitais da Universidade – Este (1726) e no próprio Hospital Pediátrico (2105), melhorando o acesso em transporte público a uma das principais unidades de saúde da cidade”, sublinha a autarquia.

Agência Lusa

