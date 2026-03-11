diario as beiras
Suspeito da autoria de incêndio urbano em Miranda do Corvo detido pela PJ

10 de março de 2026 às 14 h15
A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um homem de 32 anos pela presumível autoria de um crime de incêndio urbano, ocorrido na noite de segunda-feira no concelho de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ explicou que o detido, sem antecedentes criminais conhecidos, terá utilizado um isqueiro para atear “diversos focos de incêndio, no interior de uma habitação, inserida num bairro habitacional” na freguesia de Semide.

A atuação do suspeito, segundo aquela polícia criminal, teve “elevado potencial para provocar perdas de vidas humanas e prejuízos bastante elevados, não fosse a pronta e eficaz intervenção dos bombeiros” de Miranda do Corvo.

