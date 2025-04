A feira “Soul Food – música para os ouvidos, sabor para a alma”, que junta a música à gastronomia, tem lugar a 10 de maio, entre as 10:00 e as 18:00, no Grémio Operário de Coimbra.

Este evento reúne o “melhor dos dois mundos” e promove “uma experiência sensorial onde música e gastronomia se encontram”, destacou a organização.

A entrada é gratuita.