SMTUC são uma passagem para outra margem

Se há um pormenor que não passa despercebido quando se chega junto da Ponte de Santa Clara é o silêncio. Desde que encerrou ao trânsito automóvel, mal se ouve o “para-arranca” dos motores, as buzinas impacientes, a agitação de quem tem sempre pressa de chegar. Mas, por estes dias, além da ausência de carros, há também menos pessoas na rua.

Na margem esquerda, entre o Estádio Universitário e o rio, são poucas (cerca de uma vintena) as pessoas que esperam pelo autocarro dos SMTUC que as levará ao outro lado da ponte.

Maria da Conceição, de 74 anos, chegou quando já passava das 09H30. É do Valongo e vai a Coimbra duas vezes por semana para fazer compras. Agora que a ponte de Santa Clara está fechada, tem que fazer tempo para apanhar o autocarro “especial” que a deixará na Baixa.

“É claro que esta carreira veio ajudar, sobretudo as pessoas mais velhas. No meu caso, dá-me jeito porque como depois venho carregada com os sacos das compras, custa-me fazer todo o percurso da ponte de Santa Clara a pé”, diz Maria da Conceição.

