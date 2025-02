Sindicalista e ex-deputado do PS Osório Gomes morreu hoje aos 83 anos

O sindicalista e antigo deputado do PS Francisco Osório Gomes, um dos fundadores da UGT, morreu hoje em Coimbra aos 83 anos, disseram fontes sindicais à agência Lusa.

Em comunicado, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Banca, Seguros e Tecnologias expressou “consternação e pesar” pela morte do seu antigo dirigente.

Nascido em 1941, Francisco Fernando Osório Gomes começou a trabalhar no setor bancário em 1966, tendo integrado o movimento sindical antes e depois da revolução do 25 de Abril de 1974.

Até 2005, ao longo de mais de duas décadas, foi presidente da direção do então Sindicato dos Bancários do Centro (SBC), após ter desempenhado funções de vogal.

Depois do 25 de Abril, em representação do SBC, envolveu-se ativamente no movimento Carta Aberta, em divergência com a Intersindical, atual CGTP-IN, tendo participado em 1978 na fundação da União Geral de Trabalhadores (UGT), da qual viria a ser vice-secretário-geral.

Foi também deputado pelo PS à Assembleia da República, nas V e VII legislaturas.

Na sexta-feira, a partir das 09:00, o corpo vai estar em câmara ardente na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, em Coimbra, seguindo o funeral às 16:00 para o crematório de Taveiro.