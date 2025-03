Santos Manuel na toponímia da Figueira da Foz

O ator Santos Manuel tem o seu nome perpetuado na toponímia da cidade que o viu nascer, com o descerramento da respetiva placa toponímica na praceta junto à entrada principal do Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz.

Santos Manual nasceu na Figueira da Foz em 1933, onde permaneceu até aos 18 anos. Quando atingiu a maioridade, mudou-se para Lisboa – faleceu em 2012, aos 97 anos, em Cascais – , deixando para trás o emprego no balcão de uma retrosaria, na rua da República, e o teatro amador.

Na capital do país, Santos Manuel afirmou-se como um dos mais aplaudidos atores de teatro. Ao longo da sua carreira, foi galardoado com vários prémios, em Portugal e no estrangeiro, com destaque para aquele que recebeu em Barcelona pela interpretação da peça “D. Quixote”.

