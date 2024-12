Região Centro: 850 mil euros para promover inclusão social através da cultura

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) vai financiar projetos desenvolvidos no território regional que promovam a inclusão social através de atividades de expressão artística. As verbas, no valor global de 850 mil euros, são provenientes do Fundo Social Europeu Mais (FSE+), no âmbito do programa Centro 2030.

O concurso “Inclusão pela Cultura”, aberto até ao dia 28 de fevereiro de 2025, tem como destinatários municípios, comunidades intermunicipais, associações culturais e Instituições Particulares da Solidariedade Social (IPSS) que tenham no seu objeto social, ou prática reconhecida, projetos e iniciativas de expressão artística e cultural, associadas a intervenções de inclusão social.

“Todas elas vão ser beneficiárias de um aviso do programa do PT2030 “Inclusão Pela Cultura”, de forma a que, através das artes performativas ou outras, permitam a inclusão de cidadãos que têm menos voz”, disse ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS, a vice-presidente da CCDR Centro, Alexandra Rodrigues, à margem do encontro “Inclusão pela Cultura: boas práticas e novas oportunidades”, que decorreu no auditório da CCDRC.

