Râguebi Figueira Beach Rugby com 64 equipas de 10 países

Está aí mais um Foz Plaza Figueira Beach Rugby International, que vai decorrer no fim de semana de 28 e 29 de junho, nas areias de Buarcos.

Este ano, a 15.ª edição da prova vai contar com a presença de 64 equipas ( 40 masculinas e 24 femininas), num total de 950 atletas provenientes de 10 países (Portugal, Alemanha, Suíça Bélgica, Países Baixos, França, Itália, Inglaterra, Irlanda e Estados Unidos).

Ontem, na apresentação do evento, o organizador e responsável pela empresa DoctorSport, Rui Loureiro, regozijou-se pelo sucesso do evento, que atribuiu à convergência de um conjunto de fatores: o facto de se realizar na Figueira da Foz, cidade de turismo que atrai sempre muita gente, nesta época de verão; depois, também pelo “sentimento do comunidade que se partilha, com um forte elemento diferenciador que é a animação e a parte social do torneio”.

Por seu turno, o vereador do Desporto da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Manuel Domingues, salienta a realização de diferentes eventos de alto nível. A título de exemplo, lembra que ainda na semana passada a cidade viveu mais um momento alto com a “Corrida Mais Bonita de Portugal”.