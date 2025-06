PSP vai controlar velocidade em Coimbra e na Figueira da Foz em junho

No âmbito da campanha “Quem o avisa…”, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informou que, ao longo do mês de junho, estará em vários locais das cidades de Coimbra e Figueira da Foz a efetuar controlo de velocidade, através de RADAR.

Segundo informação da PSP, o radar vai estar instalado no dia 4 na Estrada da Guarda Inglesa entre as 09H00 e as 12H00, no dia 13 na Avenida Inês de Castro (rotunda do Exploratório e a rotunda de acesso à Ponte de Santa Clara) entre as 09H00 e as 13H00, no dia 16 em Banhos Secos entre as 16H00 e as 19H00, no dia 25 na Via Augusto Vaz Serra (Circular Externa) entre as 09H00 e as 12H00 e no dia 30 regressa à Avenida Inês de Castro entre as 09H00 e as 12H00.

Já na Figueira da Foz, o radar vai estar instalado em apenas dois dias. No dia 9 de junho, na Avenida Dr. Mário Soares entre as 09H00 e as 12H00 e no dia 18 de junho na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro entre as 15H30 e as 19H30.