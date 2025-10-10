diario as beiras
Mealhada

PSP procede à retirada de armas e milhares de munições em armeiro na Mealhada

10 de outubro às 16 h48
A PSP procedeu à retirada de mais de uma centena de armas e milhares de munições num estabelecimento do setor armeiro na Mealhada, no distrito de Aveiro, no âmbito de um processo judicial, informou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PSP esclarece que nos dias 02 e 07 de outubro desenvolveu ações decorrentes de um processo judicial, num estabelecimento, do setor armeiro, no concelho da Mealhada.

Agência Lusa

