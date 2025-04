PS surge em 3º e aliança PSD/CDS-PP está na 5ª posição nos boletins das Legislativas

Ficou definida, na terça-feira, a ordem dos partidos nos boletins de voto para o sufrágio eleitoral – Eleições Legislativas – de 18 de maio.

Segundo a Comissão Nacional de Eleições (CNE), após o sorteio que definiu a posição de cada candidatura no boletim, nas comarcas correspondentes a cada círculo eleitoral, no distrito de Coimbra, que vai eleger nove deputados, o boletim das vai contar com 15 partidos. Na 1.ª posição estará o PPM – Partido Popular Monárquico, sendo seguido por L-Livre, 2.º lugar, e PS-Partido Socialista, na 3.ª posição do boletim.

A ADN-Alternativa Democrática Nacional surge no 4.º lugar, uma posição acima da coligação PPD/PSD-CDS-PP, que, ao contrário das últimas legislativas, surge com a denominação completa de “AD-Coligação PSD/CDS-PP”.

Na 6.ª posição está o VP-Volt Portugal, com o JPP-Juntos pelo Povo a ser sorteado para ocupar o 7.º lugar. PAN-Pessoas-Animais-Natureza (8.º), CH-Chega (9.º) e E-Ergue-te (10.º) são os partidos que surgem em seguida. A IL-Iniciativa Liberal ocupa o 11.º lugar, sendo seguido, 12.ª posição, pelo PCP-PEV, que surge com a denominação de CDU-Coligação Democrática Unitária. O BE-Bloco de Esquerda ocupa o 13.º lugar, com o ND-Nova Direita a surgir na 14.ª posição. O RIR-Reagir, Incluir e Reciclar encerra o listagem, tendo sido sorteado para ocupar a 15.ª posição no boletim de voto que será distribuído nas várias assembleias do distrito de Coimbra.

Segundo a CNE, que tem por base os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (20 de março de 2025), o distrito conta com 370800 eleitores que vão eleger nove deputados pelo Círculo Eleitoral de Coimbra.

