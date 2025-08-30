Provedor da Misericórdia renuncia ao cargo

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra, apresentou, anteontem, a renúncia ao cargo. Segundo apurou o DIÁRIO AS BEIRAS, José Vieira – que tem já 82 anos – invocou razões de saúde. A “sucessão” foi decidida logo ontem, recaindo no até então vice-provedor, Tiago Mariz.

Com esta inesperada mexida, toda a mesa da Misericórdia teve de ser reconfigurada, desde logo, com a nomeação, por escolha, de um novo vice-provedor – Luís Matos Cabo – e a cooptação de um suplente para completar o número regulamentar de mesários: sete. No caso, foi cooptado José Pereira dos Reis, que assim se junta a um outro suplente, Augusto Pinto, que já tinha sido chamado à “titularidade”, aquando da morte do mesário Américo Petim.

