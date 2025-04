Programa “Casa Adentro” revela 15 edifícios de Coimbra

O programa “Casa Adentro”, organizado pela Câmara de Coimbra, vai permitir ao público conhecer o interior de 15 edifícios da cidade de forma gratuita, através de visitas guiadas e comentadas, no dia 10 de maio.

O Observatório Geofísico, Centro de Estudos Interdisciplinares (CEIS20), Arquivo da Universidade de Coimbra, capela da Santa Casa da Misericórdia, Centro de Artes Visuais e o Pharmacia GuestHouse são algumas das propostas da 3.ª edição do Casa Adentro.

Na conferência para apresentação do programa, na manhã de hoje, o chefe da Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Coimbra, Rafael Nascimento, convidou o público a participar e “conhecer os segredos da cidade, numa relação muito íntima entre a arquitetura e todas as dimensões sociais que a arquitetura trabalha”.

A iniciativa, que atraiu cerca de 1.300 visitantes em 2024, o dobro da primeira edição, promove a valorização patrimonial e também de “toda a dimensão do património imaterial das histórias que as casas trazem”.

Coorganizado pela autarquia e pela associação Cultura e Risco, e com a parceria do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra (DARQ) e do Centro Cultural Penedo da Saudade (Instituto Politécnico de Coimbra), o Casa Adentro está dividido em quatro circuitos (Celas, Praça da República, Alta e Baixa).

Além da facilidade de circulação, a escolha dos 15 espaços resultou da preocupação de encontrar edifícios “que representem diferentes valências, funcionalidades e épocas históricas”, explicou a coordenadora do Casa Adentro, Margarida Mendes Silva.

“Uma das medidas inéditas é que fomos ‘pescar’ o edifício mais visitado de 2022, que foi o Hotel Astória [na Baixa da cidade]”, para figurar no roteiro deste ano, frisou.

As visitas têm a duração de 30 minutos e são orientadas por voluntários (a maioria estudantes do ensino superior) e outras comentadas por especialistas, sendo as pessoas admitidas por ordem de chegada, de acordo com a lotação de cada espaço.

“A maioria dos voluntários são jovens, mas nós abrimos, a partir da edição de 2024, à participação de toda a comunidade”, embora a organização ainda não tenha alcançado um número de inscritos suficientes para poder atuar durante um fim de semana completo, adiantou Margarida Mendes Silva.

A diretora do Centro Cultural Penedo da Saudade, Cristina Faria, revelou que muitos dos voluntários são estudantes do Instituto Politécnico de Coimbra, com 42 alunos inscritos.

A programação inclui ainda uma conversa com os autores do documentário “Salatinas – Memórias da Alta de Coimbra”, no Arquivo da Universidade de Coimbra, no dia 09 de maio.

Já no dia 10, há um concerto na capela da Misericórdia, uma sessão de poesia na Pharmacia GuestHouse e uma exposição de fotografia no Hotel Astória.

O Casa Adentro contou com um investimento de cerca de 8.500 euros por parte da Câmara de Coimbra.