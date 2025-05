Prioridade ao equilíbrio financeiro

A proposta de alienação de cinco lotes do município para construção, situados na zona urbana da Figueira da Foz, apresentada pelo executivo camarário FAP/PSD, como o DIÁRIO AS BEIRAS avançou, foi aprovada na reunião de câmara com os votos a favor dos proponentes e dois votos contra e uma abstenção do PS (ver edição do dia 24).

Esta operação, que decorrerá em hasta pública, tem por finalidade gerar receitas para o pagamento dos terrenos para a construção do pavilhão multiusos, na Salmanha, que custaram mais de meio milhão de euros.

Os terrenos que o município pretende alienar, avaliados em 350 mil euros, foram propostos aos donos dos lotes da Salmanha como permuta, mas recusaram.

