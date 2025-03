Politécnico quer aproximar academia de mundo empresarial

O Politécnico de Coimbra organiza, através da sua unidade orgânica Inopol Academia de Empreendedorismo, a 3.ª edição do Job Summit IPC & Science2Business, encontro entre estudantes, diplomados, investigadores, empresas e profissionais.

A iniciativa, que está agendada para terça-feira, no Convento de São Francisco, em Coimbra, “pretende ser um ponto de encontro para a comunidade académica e o mercado profissional” e terá como tema “Carreiras & Sustentabilidade”, para procurar “explorar as oportunidades de trabalho no mercado, descobrir projetos inovadores, conhecer profissionais inspiradores e estabelecer contactos com empresas que procuram novos talentos”, refere uma nota do Politécnico.

Este ano, o evento conta com a participação de mais de 60 empresas de diferentes setores de atividade e tem a “expectativa de que mais de 700 participantes estejam presentes, incluindo estudantes, diplomados e profissionais de diversas áreas”, acrescenta.