Politécnico de Coimbra recebe nota máxima em avaliação da A3ES

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) recebeu a avaliação máxima legalmente prevista no âmbito do processo de Avaliação Institucional da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi ontem anunciado.

A A3ES caracteriza, a cada seis anos, o conjunto de politécnicos, universidades e escolas não integradas através de um processo de avaliação institucional, numa atividade que se destina a identificar o projeto pedagógico, científico e cultural de cada instituição de ensino superior e avaliar a respetiva estratégia de desenvolvimento, especificou o IPC em comunicado.

De acordo com o IPC, o relatório da Comissão de Avaliação Externa afirma que a instituição evidencia um bom desempenho, com melhorias significativas em todas as dimensões que representam a sua missão, e considera notório que o estebelecimento tem percorrido “um caminho assente numa cultura e gestão estratégica fortes, que tem impulsionado a marca Politécnico de Coimbra”, acrescentando que “no IPC respira-se qualidade e ambição”.