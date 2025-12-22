diario as beiras
Coimbra

Polícia Municipal identificou infratores de despejo de lixo fora dos contentores

22 de dezembro de 2025 às 10 h03
DR

Uma deposição de resíduos fora dos contentores de reciclagem, no cruzamento da rua Infanta D. Maria com a rua Fernão Lopes, na Solum, em Coimbra, deverá resultar em elevada coima para os infratores.

Sacos grandes de plástico com lixo e cartão de embalagens foram sinalizados, no sábado, pela Polícia Municipal. Encontravam-se à volta de uma “ilha de resíduos para reciclagem” com ecopontos específicos: amarelo para plástico /metal /pacotes, azul para papel/cartão, verde para vidro.

Neste contexto, a Câmara Municipal utilizou as redes sociais para alertar que o “abandono de resíduos urbanos no espaço público é um ato punível por lei”.

Na rua Infanta D. Maria, os equipamentos “encontravam-se com espaço livre (visível) no interior, para receber mais resíduos, devidamente acondicionados”, refere a nota.

Autoria de:

António Rosado

18 Comentários

  1. Henrique Costa diz:
    22 de Dezembro, 2025 às 12:20

    Mas o maior problema é na periferia de Coimbra. Vão a São Romão, aos ecopontos junto ao cruzamento para a Calçada do Gato e ao antigo sítio onde havia muitos contentores, no cruzamento para o Beco da Barroca do Brejo! Mas há muitos mais!!!

  2. Janina diz:
    23 de Dezembro, 2025 às 6:48

    Infelizmente aqui onde moro tem desses porcos.Todas as semanas,logo apos,sofás ,colchões,móveis,roupas,cançado,serem removido pela câmara,segue-se um novo despejo.É deprimente ninguém denuncia estes casos.

  3. Alexandra Loureiro diz:
    23 de Dezembro, 2025 às 11:51

    Até que enfim. Fazer valer as leis em vigor.

  4. Jorge Santos diz:
    23 de Dezembro, 2025 às 14:57

    Bom tarde

    Juntos da minha casa é todos os dias e não são só sacos e papelão, são mobilas colchões, material de construção e etc.
    A última vez que contactei a câmera municipal disseram que as pessoas podiam destelhar entulho junto dos contentores e que ligassem para a câmera a comunicar e que depois passava um carro para recolher…
    Pergunto! Se isto acontecer junto das casas dos nossos autarcas como é que resolviam? Duvido que aconteça.
    A quem que devemos denunciar?
    Quem são os responsáveis?
    Obrigado
    Jorge Santos

  5. Jorge Santos diz:
    23 de Dezembro, 2025 às 14:59

    Bom tarde

    Juntos da minha casa é todos os dias e não são só sacos e papelão, são mobilas colchões, material de construção e etc.
    A última vez que contactei a câmera municipal disseram que as pessoas podiam despejar entulho junto dos contentores e que ligassem para a câmera a comunicar e que depois passava um carro para recolher…
    Pergunto! Se isto acontecer junto das casas dos nossos autarcas como é que resolviam? Duvido que aconteça.
    A quem que devemos denunciar?
    Quem são os responsáveis?
    Obrigado
    Jorge Santos

  6. vitor manuel oliveira lopes diz:
    23 de Dezembro, 2025 às 15:14

    Mais uma coisa que a polícia municipal de Lisboa podia fazer.

  7. Pico diz:
    23 de Dezembro, 2025 às 15:55

    Ninguém nos paga para separar lixo.muito pelo contrário os utentes e que pagam na fatura para esse serviço ser feito..uuuuuu!!

  8. João Fragoso diz:
    23 de Dezembro, 2025 às 16:43

    Na zona norte da Baixa da Banheira freguesia da Moita é igual!!! Lixo q aparece do nada sempre fora dos caixotes do lixo ou reciclagem, mas as rua principal está limpa. É só percepção 🥴

  9. Gouveia diz:
    23 de Dezembro, 2025 às 17:23

    Tipicamente Portuga, um Atraso Mental na Reciclagem.

  10. Octávio Nunes diz:
    23 de Dezembro, 2025 às 18:19

    Ainda bem que há polícias do lixo

  11. Vaz diniz diz:
    23 de Dezembro, 2025 às 18:49

    Acho muito bem as muitas deviam ser 200€

  12. Carlos Filipe diz:
    23 de Dezembro, 2025 às 19:25

    Boa tarde, as coimas da colocação de lixo e outros materiais nos passeios e ao lado dos contentores, que estão vazios, devem ser punidas com multas pesadas aos infractores, aonde estão incluídos os estudantes universitarios e do secundário desta cidade, já chega termos uma cidade suja.

  13. Paulo Lopes diz:
    23 de Dezembro, 2025 às 20:53

    Concordo plenamente
    Que haja fiscalização

  14. Mário Rui diz:
    23 de Dezembro, 2025 às 21:03

    É pena deviam também de andar aqui Queluz .
    Isto é uma tristeza a falta de bom senso.

  15. Sr otario diz:
    23 de Dezembro, 2025 às 21:22

    No mínimo espalhar o mo chão e fazer os infractores rebolar em cima do seu próprio lixo kkkkkkkkkkk porcos badalhocos e badalhocas

  16. M. Filomena da Conceição Silveira diz:
    24 de Dezembro, 2025 às 0:19

    Ainda bem que a Polícia tomou esta atitude, é imperativo que tenham mais atitudes destas, pois as pessoas só aprendem assim, com multas bem pesadas!!!

  17. Maria Rosa diz:
    24 de Dezembro, 2025 às 0:43

    Precisam fazer essa identificação, principalmente na Freguesia de São Vicente

  18. Fátima Norberto diz:
    24 de Dezembro, 2025 às 8:27

    Infelizmente é por todo o país, já parece uma lixeira a céu aberto. Regredimos na higiene. No entanto onde vivo também existe polícia municipal mas o cenário é igual, até agora nada foi feito. Precisamos ir à estrada para passar, pois os sacos de lixo são tantos que ocupam os passeios. Deveriam começar a actuar em todo o lado. É uma questão de saúde.

