Uma deposição de resíduos fora dos contentores de reciclagem, no cruzamento da rua Infanta D. Maria com a rua Fernão Lopes, na Solum, em Coimbra, deverá resultar em elevada coima para os infratores.

Sacos grandes de plástico com lixo e cartão de embalagens foram sinalizados, no sábado, pela Polícia Municipal. Encontravam-se à volta de uma “ilha de resíduos para reciclagem” com ecopontos específicos: amarelo para plástico /metal /pacotes, azul para papel/cartão, verde para vidro.

Neste contexto, a Câmara Municipal utilizou as redes sociais para alertar que o “abandono de resíduos urbanos no espaço público é um ato punível por lei”.

Na rua Infanta D. Maria, os equipamentos “encontravam-se com espaço livre (visível) no interior, para receber mais resíduos, devidamente acondicionados”, refere a nota.

