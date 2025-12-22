Polícia Municipal identificou infratores de despejo de lixo fora dos contentores
Uma deposição de resíduos fora dos contentores de reciclagem, no cruzamento da rua Infanta D. Maria com a rua Fernão Lopes, na Solum, em Coimbra, deverá resultar em elevada coima para os infratores.
Sacos grandes de plástico com lixo e cartão de embalagens foram sinalizados, no sábado, pela Polícia Municipal. Encontravam-se à volta de uma “ilha de resíduos para reciclagem” com ecopontos específicos: amarelo para plástico /metal /pacotes, azul para papel/cartão, verde para vidro.
Neste contexto, a Câmara Municipal utilizou as redes sociais para alertar que o “abandono de resíduos urbanos no espaço público é um ato punível por lei”.
Na rua Infanta D. Maria, os equipamentos “encontravam-se com espaço livre (visível) no interior, para receber mais resíduos, devidamente acondicionados”, refere a nota.
Mas o maior problema é na periferia de Coimbra. Vão a São Romão, aos ecopontos junto ao cruzamento para a Calçada do Gato e ao antigo sítio onde havia muitos contentores, no cruzamento para o Beco da Barroca do Brejo! Mas há muitos mais!!!
Infelizmente aqui onde moro tem desses porcos.Todas as semanas,logo apos,sofás ,colchões,móveis,roupas,cançado,serem removido pela câmara,segue-se um novo despejo.É deprimente ninguém denuncia estes casos.
Até que enfim. Fazer valer as leis em vigor.
Juntos da minha casa é todos os dias e não são só sacos e papelão, são mobilas colchões, material de construção e etc.
A última vez que contactei a câmera municipal disseram que as pessoas podiam destelhar entulho junto dos contentores e que ligassem para a câmera a comunicar e que depois passava um carro para recolher…
Pergunto! Se isto acontecer junto das casas dos nossos autarcas como é que resolviam? Duvido que aconteça.
A quem que devemos denunciar?
Quem são os responsáveis?
Juntos da minha casa é todos os dias e não são só sacos e papelão, são mobilas colchões, material de construção e etc.
A última vez que contactei a câmera municipal disseram que as pessoas podiam despejar entulho junto dos contentores e que ligassem para a câmera a comunicar e que depois passava um carro para recolher…
Pergunto! Se isto acontecer junto das casas dos nossos autarcas como é que resolviam? Duvido que aconteça.
A quem que devemos denunciar?
Quem são os responsáveis?
Mais uma coisa que a polícia municipal de Lisboa podia fazer.
Ninguém nos paga para separar lixo.muito pelo contrário os utentes e que pagam na fatura para esse serviço ser feito..uuuuuu!!
Na zona norte da Baixa da Banheira freguesia da Moita é igual!!! Lixo q aparece do nada sempre fora dos caixotes do lixo ou reciclagem, mas as rua principal está limpa. É só percepção 🥴
Tipicamente Portuga, um Atraso Mental na Reciclagem.
Acho muito bem as muitas deviam ser 200€
Boa tarde, as coimas da colocação de lixo e outros materiais nos passeios e ao lado dos contentores, que estão vazios, devem ser punidas com multas pesadas aos infractores, aonde estão incluídos os estudantes universitarios e do secundário desta cidade, já chega termos uma cidade suja.
Que haja fiscalização
É pena deviam também de andar aqui Queluz .
Isto é uma tristeza a falta de bom senso.
Ainda bem que a Polícia tomou esta atitude, é imperativo que tenham mais atitudes destas, pois as pessoas só aprendem assim, com multas bem pesadas!!!
Precisam fazer essa identificação, principalmente na Freguesia de São Vicente
Infelizmente é por todo o país, já parece uma lixeira a céu aberto. Regredimos na higiene. No entanto onde vivo também existe polícia municipal mas o cenário é igual, até agora nada foi feito. Precisamos ir à estrada para passar, pois os sacos de lixo são tantos que ocupam os passeios. Deveriam começar a actuar em todo o lado. É uma questão de saúde.