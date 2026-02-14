diario as beiras
Figueira da Foz

PJ detém homem suspeito de abuso sexual das sobrinhas na Figueira da Foz

14 de fevereiro de 2026 às 15 h00
0 comentário(s)
Arquivo

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, “deteve um homem pela presumível prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, ocorridos na Figueira da Foz, de que foram vítimas duas meninas, com 8 e 12 anos”, anunciou a força policial.

O detido, esclarece a mesma fonte, era “tio das vítimas” e “aproveitou-se da relação de proximidade familiar para submete-las à prática de atos sexuais de relevo”.

A PJ adiante que a investigação teve início com “a revelação dos abusos, em contexto escolar, por parte da menina de 12 anos, que foram, prontamente, comunicados à PJ, dando origem à abertura de um inquérito e consequentes diligências de recolha de prova, que culminaram na detenção do suspeito”.

“O detido, com 34 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das adequadas medidas de coação”, revela ainda a comunicação da PJ.

 

 

Autoria de:

Emanuel Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de fevereiro

Ciclista António Morgado repete triunfo na Clássica da Figueira
14 de fevereiro

Futebol: Marialvas goleia Lusitânia nos Açores e soma terceiro triunfo consecutivo
14 de fevereiro

PJ detém homem suspeito de abuso sexual das sobrinhas na Figueira da Foz
14 de fevereiro

Mau tempo: 31 mil clientes sem energia em Portugal, 19.000 na zona mais crítica

Figueira da Foz

DesportoFigueira da Foz
14 de fevereiro às 17h54

Ciclista António Morgado repete triunfo na Clássica da Figueira

0 comentário(s)
Figueira da Foz
14 de fevereiro às 15h00

PJ detém homem suspeito de abuso sexual das sobrinhas na Figueira da Foz

0 comentário(s)
Figueira da Foz
14 de fevereiro às 14h42

Scott Matthews, João Só e Pólo Norte no CAE da Figueira da Foz

0 comentário(s)