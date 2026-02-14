A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, “deteve um homem pela presumível prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, ocorridos na Figueira da Foz, de que foram vítimas duas meninas, com 8 e 12 anos”, anunciou a força policial.

O detido, esclarece a mesma fonte, era “tio das vítimas” e “aproveitou-se da relação de proximidade familiar para submete-las à prática de atos sexuais de relevo”.

A PJ adiante que a investigação teve início com “a revelação dos abusos, em contexto escolar, por parte da menina de 12 anos, que foram, prontamente, comunicados à PJ, dando origem à abertura de um inquérito e consequentes diligências de recolha de prova, que culminaram na detenção do suspeito”.

“O detido, com 34 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das adequadas medidas de coação”, revela ainda a comunicação da PJ.