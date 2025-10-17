O piloto português Jorge Brandão morreu hoje, aos 46 anos, após ter sofrido um acidente durante a quinta e última etapa do Rali de Marrocos, informou a organização.

“Hoje, dia 17 de outubro, durante a quinta etapa do Rali de Marrocos, que percorre Erfoud em circuito, o motociclista Jorge Brandão, que participava na prova pela segunda vez, sofreu uma queda nas dunas ao quilómetro 214”, explicaram os organizadores, em comunicado.

Brandão, da equipa ‘Old Friends Rally’, “foi rapidamente assistido pelos médicos e transportado de helicóptero para o hospital em Erfoud, onde morreu às 13:55”.