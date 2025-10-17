diario as beiras
Piloto português Jorge Brandão morre no Rali de Marrocos aos 46 anos

17 de outubro às 17 h40
O piloto português Jorge Brandão morreu hoje, aos 46 anos, após ter sofrido um acidente durante a quinta e última etapa do Rali de Marrocos, informou a organização.

“Hoje, dia 17 de outubro, durante a quinta etapa do Rali de Marrocos, que percorre Erfoud em circuito, o motociclista Jorge Brandão, que participava na prova pela segunda vez, sofreu uma queda nas dunas ao quilómetro 214”, explicaram os organizadores, em comunicado.

Brandão, da equipa ‘Old Friends Rally’, “foi rapidamente assistido pelos médicos e transportado de helicóptero para o hospital em Erfoud, onde morreu às 13:55”.

Autoria de:

Agência Lusa

