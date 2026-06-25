Peter Barnes é “um antidoto poderoso contra a desinformação na ciência”

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Universidade de Coimbra (UC) atribuiu ontem o doutoramento honoris causa ao cientista e médico Sir Peter Barnes, adjetivado como alguém que tem lutado, durante toda a sua vida profissional, contra a desinformação na ciência.



No discurso justificativo da sua atribuição, a cargo do professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Henrique Girão, o premiado foi lembrado pelo trabalho que tem feito ao longo das últimas décadas em prol da ciência.



“Há mais de cinco décadas que Peter Barnes dedica a sua vida, como cientista e clínico, ao estudo e tratamento das doenças respiratórias, doenças que afetam o mais íntimo e indispensável dos nossos gestos, respirar. Incorpora aquilo que a sociedade atual mais necessita, a voz autoritária da ciência, fundamentada em evidência, comprometida com a verdade factual e dedicada ao bem comum”, vincou.

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