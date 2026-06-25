Coimbra

Peter Barnes é “um antidoto poderoso contra a desinformação na ciência”

25 de junho de 2026 às 11 h01
Carlos Robalo Cordeiro, Amílcar Falcão e Peter Barnes | Fotografia: UC
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Universidade de Coimbra (UC) atribuiu ontem o doutoramento honoris causa ao cientista e médico Sir Peter Barnes, adjetivado como alguém que tem lutado, durante toda a sua vida profissional, contra a desinformação na ciência.

No discurso justificativo da sua atribuição, a cargo do professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Henrique Girão, o premiado foi lembrado pelo trabalho que tem feito ao longo das últimas décadas em prol da ciência.

“Há mais de cinco décadas que Peter Barnes dedica a sua vida, como cientista e clínico, ao estudo e tratamento das doenças respiratórias, doenças que afetam o mais íntimo e indispensável dos nossos gestos, respirar. Incorpora aquilo que a sociedade atual mais necessita, a voz autoritária da ciência, fundamentada em evidência, comprometida com a verdade factual e dedicada ao bem comum”, vincou.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

25 de junho

Futsal: FPF remete ao Ministério Público o 20-0 que prejudicou Norte e Soure
25 de junho

Um ferido grave e três ligeiros num acidente entre dois carros em Secarias
25 de junho

Assembleia Municipal de Miranda do Corvo aprova aumento do apoio à natalidade
25 de junho

Miranda do Corvo exige reposição urgente das telecomunicações

Coimbra

Peter Barnes é “um antidoto poderoso contra a desinformação na ciência”

Quatro mil segundas hipóteses de viver com saúde

Detido em Coimbra suspeito de injúrias e ameaças a polícias