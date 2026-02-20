Peixaria muda de “casa” na reabertura do Mercado
Na manhã da madrugada de 10 para 11 de fevereiro, um dos locais com maior “pegada” medieval na cidade de Coimbra foi totalmente destruído. A cerca de Santo Agostinho, que dias antes tinha já quebrado parcialmente, acabou por colapsar. Por baixo, o Mercado Municipal D. Pedro V foi atingido por várias pedras e terra provenientes da cerca.
Durante a semana seguinte, a rua Martins de Carvalho, que está entre o mercado e a cerca de Santo Agostinho, foi encerrada e tanto o piso superior do mercado como o próprio estabelecimento comercial da cidade foram encerrados por precaução.
Os negócios ali montados tiveram que encerrar preventivamente. A medida foi tomada pelo executivo municipal, por haver riscos de deslocamento de terras provenientes da cerca de Santo Agostinho.
