Na manhã da madrugada de 10 para 11 de fevereiro, um dos locais com maior “pegada” medieval na cidade de Coimbra foi totalmente destruído. A cerca de Santo Agostinho, que dias antes tinha já quebrado parcialmente, acabou por colapsar. Por baixo, o Mercado Municipal D. Pedro V foi atingido por várias pedras e terra provenientes da cerca.

Durante a semana seguinte, a rua Martins de Carvalho, que está entre o mercado e a cerca de Santo Agostinho, foi encerrada e tanto o piso superior do mercado como o próprio estabelecimento comercial da cidade foram encerrados por precaução.

Os negócios ali montados tiveram que encerrar preventivamente. A medida foi tomada pelo executivo municipal, por haver riscos de deslocamento de terras provenientes da cerca de Santo Agostinho.

