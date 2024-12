Pampilhosa da Serra: Autenticidade e tradição dão cor e vida ao Natal Serrano

Um Natal diferente daquilo que se tornou “habitual”, sem Pai Natal, mas com vários motivos para surpreender miúdos e graúdos. A Pampilhosa da Serra volta a promover, entre os dias 11 e 22 de dezembro, na zona do Mercado Municipal, mais uma edição do Natal Serrano, certame que recupera a magia e a simplicidade do Natal típico de zonas de serra, pautado pela fogueira, pelo encontro e pela valorização de tradições.

“Temos um programa vasto e diferenciado. Continuamos, teimosamente, a preservar as nossas tradições serranas”, frisou, durante a apresentação do Natal Serrano, que decorreu ontem no mercado municipal local, o presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio.

Num dos poucos natais do país “sem Pai Natal”, recordou, mas onde não falta a “lareira” ou o tributo ao “Menino Jesus”, o programa encontra outras formas de cativar os visitantes. “Este evento tem crescido ano após anos. No ano passado tivemos um recorde com 1200 kg de filhó espichada”, revelou.

Para além do Festival da Filhó Espichada, o Natal Serrano, que abre portas ao público às 18H00 do próximo dia 11, começa com um desafio aos visitantes. “Vamos ter um espetáculo multimédia, que é uma novidade. Queremos desafiar todos a fazerem a comparação entre o Natal vivido na serra e o Natal nos outros lugares do mundo”, contou Jorge Custódio.

“Pampilhosa da Serra, do Natal e do Mundo” é o espetáculo que vai fazer uma viagem pelas tradições natalícias e pode ser visto nos dias 11, 13, 14, 20 e 21 de dezembro.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS