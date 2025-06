Orquestra Clássica do Centro atua na Rua da Sofia no domingo

O Edifício Ponte, na Rua da Sofia, em Coimbra, será palco de um concerto gratuito da Orquestra Clássica do Centro (OCC) com a soprano Marina Pacheco, no domingo, às 18:30, no âmbito do festival Sons da Cidade.

A atividade, promovida pela Metro Mondego, em colaboração com a OCC, conta também com a participação especial do Grupo Desconstrução – Inclusão Pela Arte.

Segundo a Metro Mondego, o espetáculo, intitulado “Reconstrução”, será “um momento alto da programação” do festival.