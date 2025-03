Opinião: Outros Carnavais

A frase de Virgílio Ferreira, que “a ideia de que no Carnaval as pessoas se mascaram, mas no Carnaval desmascaram-se” poder-se-ia muito bem aplicar aos últimos dias conturbados em Portugal. Ou à boçalidade militante de Trump/JD Vance perante Zelensky na Casa Branca. Mas sobre tudo isso já muito se disse e muito mais se dirá ainda, pelo que prefiro, pois, dedicar atenção a algo verdadeiramente digno de registo.

Refiro-me, então, à homenagem, esta madrugada, da escola de samba Portela a Milton Nascimento no Carnaval do Rio de Janeiro, pela sua importância, tanto do ponto de vista cultural quanto histórico e simbólico. O Carnaval é um dos maiores espetáculos culturais do Brasil e colocar Milton Nascimento como tema central fortalece a conexão entre diferentes manifestações artísticas daquele país.

Milton Nascimento é um dos maiores nomes da música popular brasileira, reconhecido mundialmente pela sua voz única e obra sofisticada. Ajudou a revolucionar a MPB, misturando elementos do “Clube da Esquina”, do jazz, da música clássica e de ritmos regionais. A homenagem no Carnaval este ano reforça o reconhecimento do seu impacto na cultura nacional e na música mundial.

O enredo da Portela permite que a riqueza da obra de Milton seja traduzida para a “Sapucaí”, com um samba-enredo, alegorias e fantasias que exaltam a sua poesia, melodia e a pluralidade das suas influências. Além disso, Milton sempre deu voz a temas como a identidade negra, a espiritualidade, a natureza e o amor, que têm forte eco no Carnaval.

Milton Nascimento sempre foi um artista comprometido, compondo músicas que abordam questões sociais e políticas, especialmente durante a ditadura militar no Brasil. Algumas das suas canções, como “Coração de Estudante” e “Maria Maria”, tornaram-se símbolos de resistência. A homenagem da Portela, por estes dias, reafirma a importância da arte como ferramenta de transformação social. Tudo o que a Inteligência Artificial nunca poderá fazer!..

Finalmente, a Portela é a escola de samba com mais títulos no Carnaval carioca e tem um histórico de enredos que exaltam a cultura brasileira. Celebrar Milton Nascimento enquanto ele ainda está vivo e pode presenciar este tributo é algo muito especial.